Marvel-Star Tom Hiddleston und Zawe Ashton werden wieder Eltern

Zawe Ashton: Babybauch im hellblauen Kleid von Emilia Wickstead

Ashton und Hiddleston zeigten sich nach der Bekanntmachung der zweiten Schwangerschaft gemeinsam auf dem Red Carpet – bei der Premiere seines Films «The Life of Chuck» auf dem SXSW London. In einem hellblauen Traum von Emilia Wickstead schritt sie über den Teppich. Die Designerin wird dazu so von dem Modemagazin zitiert: «Zawe trug während ihrer letzten Schwangerschaft ein zartrosa Kleid von uns – leise strahlend, mit einem kleinen Geheimnis, das nur sie kannte.» Die zweite Schwangerschaft in dem Kleid aus der Pre–Fall–Kollektion zu feiern und mit der Welt zu teilen, fühle sich für Wickstead «wie eine süsse Fortsetzung dieser Geschichte an».