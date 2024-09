Mary-Margaret Humes trauert um «Dawson's Creek»-Kollegen Obi Ndefo

«Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein»

Auch Schauspielkollegin Mary–Margaret Humes (70), die in der Serie Dawsons Mutter Gale Leery spielte, würdigte den Verstorbenen auf ihrer Instagramseite. «Es fällt mir schwer zu begreifen, dass du uns verlassen hast, mein lieber Freund. Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein. Was für ein Beispiel für reine, ungefilterte Liebe und Beharrlichkeit du warst, als du dich den Herausforderungen des Lebens in letzter Zeit gestellt hast.» Sie werde «all unsere gegenseitigen Liebes– und Unterstützungsbekundungen» der vergangenen Jahre in Ehren halten. Dazu markierte sie einige der Serienstars wie Katie Holmes (45), Joshua Jackson (46) und James Van Der Beek (47). In den Hashtags liess Humes noch wissen, man sei eine «TV–Familie» und «Freunde für immer».