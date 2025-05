Mats Hummels: Kein Abschiedsspiel und trotzdem eine «Fussball-Legende»

Rührende Anekdoten aus der Jugend

In «Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt» gibt es einige Gänsehautmomente. Fast schon rührend ist das, was Mats Hummels' Vater, Ex–Fussballtrainer Hermann Hummels (65), und Kult–Bayern–Coach Hermann «Tiger» Gerland (70) am Spielfeldrand in Ottobrunn erzählen, jenem Vorort von München, in dem der kleine Mats das Fussballspielen lernte. Nach dem ersten Vorspielen fragte der wenig begeisterte Trainer Gerland demnach Papa Hummels: «Hermann, Mats macht aber schon Abitur, oder?»