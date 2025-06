Mats Hummels und seine Nicola: Verliebte Blicke beim Tennis

«Wenn für einen von uns ein wichtiges Ding ist, dann will man ja auch dabei sein, supporten und unterstützen», sagte Mats Hummels darin. «Dann haben wir gesagt: ‹Wir reden nicht drüber, aber wenn so was ist, sind wir da.›» Er liess aber auch durchblicken, dass der Schritt in das grosse Rampenlicht für das Münchner Model nicht so einfach war. «Sie musste sich schon ein bisschen drauf vorbereiten, dass da was auf sie einprasseln könnte. Aber ab dem Moment des roten Teppichs war es dann auch verflogen. Dann war die Katze aus dem Sack. Und wenn es dann durch ist, wird es auch entspannt.»