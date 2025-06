Mats Hummels wird Prime-Video-Experte für die Champions League

Mats Hummels hat «richtig Lust, Fussballspiele zu analysieren»

Bei den Amazon Upfronts in Köln verkündete der Streamingdienst die Verpflichtung des 36–Jährigen, der damit seine umfangreiche internationale Erfahrung ins Fernsehen einbringt. Mit 90 Spielen in der Königsklasse über zwölf Spielzeiten und zwei erreichten Endspielen bringt Hummels reichlich Expertise für die Berichterstattung über die europäische Königsklasse mit. Der ehemalige Nationalspieler hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison beim italienischen Erstligisten AS Rom beendet.