Matt Damon kritisiert Machart von Netflix-Filmen

Netflix verlange heute, dass bereits in den ersten fünf Minuten ein grosser Knall komme – nicht mehr am Ende als Finale, wie früher üblich. Der Grund liegt für Damon auf der Hand: «Weil die Leute an ihren Handys sind, während sie zuschauen.» Noch drastischer sei die Vorgabe, die Handlung «drei– bis viermal im Dialog zu wiederholen», damit auch nebenbei scrollende Zuschauer der Geschichte folgen können. «Das wird sich zunehmend darauf auswirken, wie wir Geschichten erzählen», betonte Damon.