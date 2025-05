Matt Damon und sein Bart sorgen für Aufsehen auf dem roten Teppich

Matt Damon (54) hat zusammen mit seiner Ehefrau Luciana Barroso (48) die Premiere des Films «Shadow Force» in New York City besucht. Für Aufsehen sorgte dabei einmal mehr der struppige, graue Bart des Schauspielers, der ansonsten in einem einfachen, aber stylischen Outfit auftrat. Der Hollywoodstar kombinierte ein marineblaues, langärmeliges Oberteil mit einer schwarzen Hose und dunklen Sneakers. An seiner Seite glänzte Luciana Barroso, mit der Matt Damon seit 2005 verheiratet ist, in einem cremefarbenen Korsett–Top, das sie zu einer passenden hellen Hose trug. Braune Pumps rundeten ihren Look ab.