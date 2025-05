Matthew Broderick und Alan Ruck: Erster gemeinsamer Film seit «Ferris»

Beinahe 40 Jahre ist es her, dass John Hughes‹ kultige Highschool–Komödie «Ferris macht blau» in die Kinos kam. Kaum zu glauben, aber: Seither kreuzten sich die Karrieren von Titelheld Matthew Broderick (63) und Alan Ruck (68), der Ferris› besten Kumpel Cameron verkörperte, nicht mehr. Inzwischen soll sie aber in der Mache sein, die nächste Zusammenarbeit der beiden Stars vor der Kamera. Wie die US–amerikanische Branchenseite «Deadline» berichtet, verhandeln Broderick und Ruck jeweils darüber, einen Part in der geplanten Buddy–Comedy «The Best Is Yet to Come» zu übernehmen.