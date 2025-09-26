Matthew McConaughey stellt klar: Erst Familie, dann vielleicht Politik

«Wenn ich das jetzt machen würde [in die Politik gehen, Anm.d.Red.], könnte ich nicht der Vater sein und die Zeit mit der Familie verbringen, wie ich es bisher getan habe. Das ist etwas, was ich nicht bereit bin zu opfern», betont der Star. Seine politischen Ambitionen müssten warten, bis alle drei Kinder erwachsen und aus dem Haus seien.