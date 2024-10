Matthew Perrys Villa wird für 8,5 Millionen Dollar verkauft

In einem Teaser–Clip, der am Freitag ausgestrahlt wurde, sagte Suzanne Morrison, dass Perry ihr «eines seiner neuen Häuser» gezeigt habe, bevor er sagte: «Ich liebe dich so sehr und ich bin so glücklich, jetzt bei dir zu sein. Es war fast so, als ob es eine Vorahnung war. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, aber ich dachte: Wie lange ist es her, dass wir so ein Gespräch geführt haben? Das ist schon Jahre her. Ich glaube, da war etwas... da war etwas Unvermeidliches in dem, was als Nächstes mit ihm passieren würde, und er spürte es sehr stark. Aber er sagte: ‹Ich habe keine Angst mehr.› Und das beunruhigte mich.»