Matthias Brandt arbeitet an einem Film über seinen Vater Willy Brandt

Matthias Brandt setzt sich erstmals mit seinem Vater in einem Spielfilm auseinander

Es ist der erste Spielfilm, an dem Matthias Brandt beteiligt ist, der das Leben seines Vaters thematisiert. In der Dokumentation «Schattenväter» sprach Brandt offen über die Wahrnehmung seines Vaters und darüber, wie es war, als Kind direkt von den politischen Ereignissen der Guillaume–Affäre betroffen zu sein.