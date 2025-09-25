Matthias Opdenhövel: Auch diese Quiz-Shows hat er schon moderiert

Drittes Donnerstagabend–Quiz für Sat.1

In vielen Raab–Sendungen sind auch Quiz–Elemente enthalten, was Opdenhövel besonders Freude zu bereiten scheint. Denn in seiner Karriere hat er immer wieder Quiz–Sendungen und Spielshows präsentiert. Von 1999 bis 2001 führte er bei Vox durch das Musikquiz «Hast Du Töne?», bei dem Lieder erraten werden müssen. 2024 legte Sat.1 die Sendung mit Opdenhövel neu auf. 2003 und 2004 sammelte er in der täglichen Sat.1–Ratesendung «Die Quiz Show» weitere Quiz–Erfahrung. Im Ersten präsentierte er ab 2016 das wöchentliche Quiz «Rate mal, wie alt ich bin».