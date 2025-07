Gemeinsamer Netflix-Film «Brick»

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: «Da verliebt man sich noch mal»

Was passiert, wenn ein Paar sich trennen will – und dann in seiner Wohnung eingesperrt wird? Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählen Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, was sie aus ihrem neuen Netflix–Film «Brick» für ihre Beziehung mitgenommen haben.