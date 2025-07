Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Pärchenauftritt bei Premiere

Schon mehrere gemeinsame Filmprojekte

Für Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, die seit 2019 ein Paar sind, ist es nicht die erste filmische Zusammenarbeit. Die beiden lernten sich 2014 bei den Dreharbeiten zu «Bibi & Tina: Voll verhext!» kennen. 2019 war O. Fee im Actionfilm «Polar» zu sehen, Schweighöfer tauchte als synchronisierte Stimme auf. In «Army of Thieves» (2021) spielte Schweighöfer den Tresorknacker Ludwig Dieter und O. Fee die Hackerin Korina. Demnächst steht zudem die Veröffentlichung des Films «Das Leben der Wünsche» an, in dem Schweighöfer die Hauptrolle und Ruby O. Fee eine Nebenrolle spielt.