Matze Knop ist sich sicher: Deutschland wird Europameister

Sie sind Teil der deutschen Komiker–Nationalmannschaft. Wer ist bei Ihnen im Team der beste Mann?

Knop: In einer Mannschaft gibt es nicht DEN besten Mann. Beim Mannschaftssport ist jede Position und damit jeder Spieler wichtig. Das ist das Schöne an der Komiker Nationalmannschaft – normalerweise ist jeder Comedian auf seine Art und Weise ein Einzelkämpfer. Und jetzt müssen wir als Team fungieren. Wir sind inzwischen über 30 Mann, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Fussball zu spielen und in zwei Jahren möglicherweise die erste Komiker–WM ausrichten zu können. Dafür brauchen wir für die Zukunft motivierte Komiker und fussballbegeisterte Italiener, Spanier, Amerikaner, Mexikaner, Kanadier und so weiter – denn für eine WM braucht es Gegner. Also an alle Komiker dieser Welt: Rottet euch zusammen und gründet Fussballmannschaften!