Max Moor verlässt ARD-Kultursendung «ttt» nach 17 Jahren

Darum geht es in seiner letzten «ttt»–Sendung

In seiner Abschiedsausgabe widmet sich Max Moor nochmals grossen gesellschaftlichen Fragen. Mit dem niederländischen Historiker Rutger Bregman (36) und der politischen Philosophin Liya Yu spricht «ttt» über Zukunftsvisionen und die Kraft der Hoffnung am Ende eines ernüchternden Jahres 2024. Auch Popstar Robbie Williams (50) kommt zu Wort und berichtet über sein ungewöhnliches Biopic «Better Man», in dem er teils von einem animierten Affen dargestellt wird.