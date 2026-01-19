Maya und Levon Hawke: In Mailand sind sie das Ebenbild ihrer Eltern

Geschwister arbeiten als Schauspieler

Die Geschwister ähneln ihren berühmten Eltern nicht nur optisch. Beruflich gehen sie ähnliche Wege. Maya startete wie Mutter Uma Thurman als Model, bevor sie die Schauspielerei für sich entdeckte. 2017 feierte sie ihr Debüt in der BBC–Miniserie «Little Women». Grosse Bekanntheit erlangte sie ab 2019 mit der Rolle der Robin Buckley in der Netflix–Serie «Stranger Things». Weitere Auftritte hatte sie in Filmen wie «Once Upon a Time... In Hollywood» und «Asteroid City». Mit ihrer Mutter stand sie für den Comedy–Thriller «The Kill Room» vor der Kamera, neben ihrem Vater war sie im Western «The Good Lord Bird» zu sehen. Beide Geschwister traten zudem in Ethan Hawkes Film «Wildcat» auf. Neben dem Schauspielern ist Maya Hawke zudem als Musikerin erfolgreich.