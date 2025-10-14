Medien: Erneutes Babyglück für Beatrice Borromeo und Pierre Casiraghi

Indiskretion enthüllte das Babygeheimnis

Dass ein Mädchen unterwegs war, stand bereits seit Mai im Raum. Allerdings nicht, weil Beatrice, die mittlerweile ihre Bestimmung in der Modewelt gefunden hat, selbst ihre Schwangerschaft verkündet hätte. Bei einem Dior–Event in Rom machte das ehemalige Model zwar eine elegante Figur, doch ihr kleiner Babybauch blieb bei genauerem Hinsehen nicht gänzlich verborgen. Wenig später plauderte Inga Griese, Gründerin des Magazins «Icon», in einem Instagram–Beitrag aus dem Nähkästchen: «Es war ein wahres Vergnügen, [...] Beatrice Casiraghi–Borromeo wiederzutreffen, die nach zwei Söhnen glücklich mit einem Mädchen schwanger ist.»