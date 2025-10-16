Medien: Musikproduzent Jack White mit 85 Jahren gestorben

Der Musikproduzent hinterlässt unter anderem seine Ehefrau Rafaella (40), die beiden gemeinsamen Kinder sowie fünf weitere Kinder aus vorangegangenen Beziehungen. Erst kürzlich war bestätigt worden, dass die Nussbaums, die sich 2015 das Jawort gegeben hatten, zuletzt kein Paar mehr waren. «Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft», bestätigte Rafaella Nussbaum vor wenigen Tagen «Bunte». Die beiden lebten demnach «seit einigen Monaten» getrennt aber zu diesem Zeitpunkt noch unter einem Dach.