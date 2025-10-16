Medien: Musikproduzent Jack White mit 85 Jahren gestorben

Jack White (1940–2025) ist tot. Wie sowohl die «Bild»–Zeitung als auch das Magazin «Bunte» berichten, sei der Komponist und Musikproduzent im Alter von 85 Jahren in Berlin verstorben. Whites Rechtsanwalt Sebastian Löwe habe der Tageszeitung bestätigt, dass der Produzent in seinem Haus in Berlin–Grunewald tot aufgefunden worden sei. Dem «Bild»–Bericht zufolge werde von der Kriminalpolizei untersucht, ob es sich womöglich um ein Tötungsdelikt oder einen Suizid handle.
Jack White: Vom Fussballer zum Musikstar
White, mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum, war einst zunächst als Fussballspieler bekannt geworden. Nussbaum spielte unter anderem für die PSV Eindhoven. Bald fand er jedoch zur Musik und feierte dort grosse Erfolge. Er wirkte unter anderem am Schlager–Hit «Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben» von Jürgen Marcus mit, oder schrieb auch Tony Marshalls Mega–Erfolg «Schöne Maid».
Der Musikproduzent hinterlässt unter anderem seine Ehefrau Rafaella (40), die beiden gemeinsamen Kinder sowie fünf weitere Kinder aus vorangegangenen Beziehungen. Erst kürzlich war bestätigt worden, dass die Nussbaums, die sich 2015 das Jawort gegeben hatten, zuletzt kein Paar mehr waren. «Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft», bestätigte Rafaella Nussbaum vor wenigen Tagen «Bunte». Die beiden lebten demnach «seit einigen Monaten» getrennt aber zu diesem Zeitpunkt noch unter einem Dach.
Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.