«Mega!» Dieter Bohlen freut sich über neues Tötensen-Ortsschild

Dieter Bohlen: «Bin gespannt, wie lange es hängt»

Die Polizeiinspektion Harburg gab Anfang Mai in einer Mitteilung bekannt, dass «am Metzendorfer Weg Unbekannte das Ortseingangsschild ‹Rosengarten–Tötensen› gestohlen» hätten. «Bei der letzten Kontrollfahrt am 30. April war das Schild noch vorhanden, am 4. Mai wurde sein Fehlen bemerkt.» Die zuständige Polizei Seevetal habe ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet um Zeugen.