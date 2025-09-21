«Mega happy»: Leo Neugebauer erkämpft sich Zehnkampf-Gold

Erst fühlte Neugebauer sich «noch scheisse»

Von den Veranstaltern wurde nach dem abschliessenden 1500–Meter–Lauf sogar ein Rollstuhl für Neugebauer bereitgestellt, den er allerdings nicht nutzen wollte. «So schlecht habe ich mich danach noch nie gefühlt, aber ich bin auch eine geile persönliche Bestleistung gelaufen, deswegen kann ich mich nicht beschweren», erklärte der glückliche Sieger im «Sportschau»–Interview. «Der Rollstuhl war nicht nötig. Ich habe mich zwar scheisse gefühlt, aber ich bin aufgestanden.»