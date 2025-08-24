Mehr als Strandmode: Der Kaftan wird zum Sommerstar

Auch wer es auffälliger mag, wird fündig. Tropische Prints und grosse Blumenmuster lassen sich mit schlichten Accessoires und Sandalen stilvoll kombinieren. Animal–Prints zählen ebenfalls zu den Favoriten der Saison. Mit Absatz–Flip–Flops und einer Tasche passt ein Leo–Kaftan perfekt in den Sommerurlaub. Ein Farbverlauf bringt den fliessenden Schnitt besonders gut zur Geltung.