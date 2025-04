Mehrere Etappen seit 2017: Belgische Royals beenden Jakobsweg

In der Woche vor dem Osterfest hatte die Familie verschiedene Abschnitte des Camino de Santiago absolviert. Nun konnte sie die spanische Stadt Santiago de Compostela und damit das Ziel des Jakobswegs besuchen. Ein Clip in dem Instagram–Beitrag zeigt die Familie in legerer Wanderkleidung und beim Erkunden der zunächst grünen Hügel.