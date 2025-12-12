Mehrfacher Oscar-Preisträger Arthur Cohn stirbt mit 98 Jahren

Der Schweizer Filmproduzent Arthur Cohn (1927–2025) ist tot. Das berichtet die «Bild» und teilt eine der Zeitung vorliegende Traueranzeige. Cohn, der in Basel geboren wurde, sei laut des Berichts in Jerusalem nach kurzer Krankheit verstorben. Er wurde 98 Jahre alt.
Arthur Cohn gewann mehrere Oscars
In seiner langen Karriere wurde Arthur Cohn mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnet. Schon 1962 erhielt er den Academy Award für die Dokumentation «Nur der Himmel und Dreck». Rund drei Dekaden später, im Jahr 1991, erhielt er den Oscar für die Doku «American Dream». Bei den 72. Academy Awards im Jahr 2000 ging zudem eine der Auszeichnungen an seinen Dokumentarfilm «Ein Tag im September», der das Münchner Olympia–Attentat im Jahr 1972 behandelt.
Beteiligt war Cohn unter anderem auch an «Der Garten der Finzi Contini» (1970), «Sehnsucht nach Afrika» (1976) und «Gefährlich Züge» (1984), die jeweils als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar geehrt wurden. Daneben wurde der Filmproduzent in den vergangenen Jahrzehnten mit weiteren Preisen ausgezeichnet. Unter anderem wurde Cohn im Jahr 2019 von der Cinema for Peace Foundation für sein Lebenswerk geehrt.
Arthur Cohn hinterlässt laut der Traueranzeige seine Ehefrau Naomi Cohn–Shapiro, fünf Kinder und acht Enkelkinder. Die Beerdigung soll am 13. Dezember stattfinden und live übertragen werden.