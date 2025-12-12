Mehrfacher Oscar-Preisträger Arthur Cohn stirbt mit 98 Jahren

Arthur Cohn gewann mehrere Oscars

In seiner langen Karriere wurde Arthur Cohn mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnet. Schon 1962 erhielt er den Academy Award für die Dokumentation «Nur der Himmel und Dreck». Rund drei Dekaden später, im Jahr 1991, erhielt er den Oscar für die Doku «American Dream». Bei den 72. Academy Awards im Jahr 2000 ging zudem eine der Auszeichnungen an seinen Dokumentarfilm «Ein Tag im September», der das Münchner Olympia–Attentat im Jahr 1972 behandelt.