«Mein König»: Sarah Connor gratuliert ihrem Ehemann zum Geburtstag

Musikerin Sarah Connor (45) hat bei Instagram ihrem Ehemann Florian Fischer zum 51. Geburtstag am 13. Oktober gratuliert. Zu einem innigen Schnappschuss fügte sie eine Liebeserklärung an.
Sommerliches Pärchenbild
Das Schwarz–Weiss–Foto zeigt die beiden im Wasser planschend auf einer Luftmatratze. Sarah Connor hat in dem entspannten Moment ihre Arme um ihren Mann geschlungen, beide lächeln sich an. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein König», schrieb die 45–Jährige dazu. «Ich liebe dich unendlich.»
Über ihre langjährige Beziehung erzählte sie bereits im vergangenen Mai im «Gala»–Interview: «Wir entwickeln uns immer weiter. Nichts ist selbstverständlich.» Gleichzeitig sei sie an einem Punkt ihrer Beziehung angekommen, an dem sie «unglaublich ruhig und glücklich» sei. «Das erste Mal in meinem Leben denke ich: ‹Hier kann ich bleiben.›» Sie habe ihre tiefen Bindungsängste durch diese lange Beziehung, die ihr «grösstes Werk» sei, heilen können.
Mit Ehemann und Manager Florian Fischer hat Connor die zwei gemeinsamen Kinder Delphine (14) und Jax (8). Das Paar ist seit 2013 verheiratet. Ihre Kinder Summer (19) und Tyler (21) stammen aus der Ehe (2004–2010) mit Marc Terenzi (46). Die beiden Kinder scheinen auch eine enge Beziehung zu Florian Fischer zu haben. Summer Terenzi schrieb zumindest zu Fischers Geburtstag in einer Instagram–Story: «Happy Birthday an den besten Papa der Welt.» Dazu veröffentlichte sie ein Bild, das die beiden Arm in Arm zeigt.
Fischer gratulierte wiederum Summer im vergangenen Juni zum Geburtstag: «Happy 19th Birthday Princess», schrieb er zu einem Selfie des Duos. Weiter erklärte er: «16 Jahre darf ich dich jetzt schon begleiten und bestaunen. Du bist eine so unglaublich beeindruckende, wache, reflektierte, starke und wunderschöne junge Frau. Ich liebe dich so sehr und bin und bleibe immer an deiner Seite! Dein Papa.»