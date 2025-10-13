«Mein König»: Sarah Connor gratuliert ihrem Ehemann zum Geburtstag

Über ihre langjährige Beziehung erzählte sie bereits im vergangenen Mai im «Gala»–Interview: «Wir entwickeln uns immer weiter. Nichts ist selbstverständlich.» Gleichzeitig sei sie an einem Punkt ihrer Beziehung angekommen, an dem sie «unglaublich ruhig und glücklich» sei. «Das erste Mal in meinem Leben denke ich: ‹Hier kann ich bleiben.›» Sie habe ihre tiefen Bindungsängste durch diese lange Beziehung, die ihr «grösstes Werk» sei, heilen können.