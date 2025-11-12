«Mein zweites Ich»: Howard Carpendale teilt emotionale Liebeserklärung

Hochzeit liess lange auf sich warten

Der in Südafrika geborene Schlagerstar und die US–Amerikanerin Donnice Pierce haben 2018 geheiratet – nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren. Im Interview mit dem Magazin «Bunte» erklärte der Sänger damals, warum die beiden solange mit der Hochzeit gewartet haben: «Es gab mehrere Gründe. Ich sagte schon immer aus Jux zu ihr, wenn ich 70 bin, denken wir übers Heiraten nach.» Dann nannte er allerdings einen wesentlich ernsteren Grund: «Donnice war alkoholkrank. Wir haben den Kampf gegen dieses Teufelszeug zusammen gewonnen, aber es hat verdammt lange gedauert. Durch dieses Gift haben wir die dunkelsten Momente im Leben kennengelernt. Aber seit zwei Jahren ist es vorbei. Seitdem reden wir wieder ernsthaft übers Heiraten.»