Meistverkauftes Album: Taylor Swift bricht Adeles Mega-Rekord

Auch der reine Verkaufsrekord wackelt

Der Rekord für tatsächliche Albumverkäufe – ohne Streaming oder andere Konsumformen – liegt weiterhin bei Adele, doch auch hier steht Swift kurz davor, Geschichte zu schreiben. Dem Magazin zufolge erreichten die reinen Verkäufe von «The Life of a Showgirl» am Ende des fünften Tages bereits 3,2 Millionen Exemplare. Damit fehlt nur noch ein Hauch zu Adeles Bestmarke von 3,378 Millionen verkauften Einheiten aus dem Jahr 2015. Bei beiden Alben machen die physischen und digitalen Verkäufe den Grossteil der Gesamtzahlen aus.