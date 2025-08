Mel B und Rory McPhee feiern erneut Hochzeit - diesmal in Marokko

Nach ihrer Hochzeit in London haben Mel B (50) und Rory McPhee (37) in Marokko ein weiteres Mal gefeiert. «Wir haben geheiratet!!! Schon wieder!», schrieb die offenbar überglückliche Sängerin auf Instagram. "Eine Hochzeit, die so schön war, dass wir sie mit unseren Liebsten an unserem Lieblingsort im Hotel Selman Marrakech gefeiert haben, wir hatten die Zeit unseres Lebens!", fügte sie mit drei roten Herzen hinzu.