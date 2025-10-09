Mel Gibsons «Passion Christi»-Fortsetzung auf Suche nach neuem Jesus?

Eine andere Quelle habe unterdessen ebenso bestätigt, dass Bellucci und Caviezel ersetzt werden sollen. Man habe sich angeblich dazu entschieden, da «sie viel Arbeit mit den Originaldarstellern gehabt hätten... digitales Zeug, und auch die Terminplanung». Der Film befinde sich bereits seit mehreren Monaten in Vorproduktion und es habe «viel Hin und Her» gegeben. Zuvor war berichtet worden, dass Caviezel wieder mitspielen und für die Fortsetzung digital verjüngt werden soll.