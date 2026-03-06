Melania-Doku landet nach Kino-Flop bei Prime Video

Doch der Erfolg war nicht von Dauer: Bereits in der zweiten Woche sanken die Einnahmen um 67 Prozent. Zum Ende der Kinolaufzeit war die Nachfrage so gering, dass der Film nur noch in etwa 100 US–Kinos lief und am letzten Februar–Wochenende lediglich 56.000 Dollar einspielte. Insgesamt belaufen sich die heimischen Einnahmen auf rund 16,4 Millionen US–Dollar, was angesichts der enormen Gesamtkosten weit hinter den kommerziellen Zielen zurückbleibt.