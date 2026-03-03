Melania Trump spricht vor UN-Sicherheitsrat - und erntet Kritik

Melania Trump, deren Gatte die UN oft genug dafür kritisiert hatte, die USA finanziell auszunutzen, zeigte sich versöhnlich. Sie bedankte sich bei den anderen Mitgliedsländern des Sicherheitsrates, sie willkommen geheissen zu haben. «Ihre Mission, Sicherheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Verpflichtung, Konflikten vorzubeugen, sowohl in Zeiten des Krieges als auch im Frieden, ist bedeutend, muss gleichmässig ausgeführt werden und sollte nie auf die leichte Schulter genommen werden», sagte sie.