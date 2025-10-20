Melanie Griffith und Antonio Banderas: Tochter Stella hat geheiratet

Nach der Verlobung äusserte sich auch Antonio Banderas im September 2024 im Gespräch mit dem «People»–Magazin über das bevorstehende Eheglück seiner Tochter. «Ich fühle mich grossartig! Sie ist glücklich, ich bin glücklich», verriet er. Über seinen zukünftigen Schwiegersohn fand er nur lobende Worte: «Er ist grossartig. Ich kenne ihn, seit er ein kleiner Junge war.» Diese lange Bekanntschaft macht die Hochzeit für die ganze Familie zu etwas ganz Besonderem.