Melika Foroutan und Edin Hasanović übernehmen beim Frankfurt-«Tatort»

Wie es in der Mitteilung heisst, legen die neuen Kommissare ihren Fokus auf Cold Cases, ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit. Damit wolle der Hessische Rundfunk «abermals neues Terrain innerhalb seines ‹Tatort›–Formats» betreten. Hasanović freut sich in einem kurzen Statement riesig auf seine neue Rolle mit seiner «wunderbaren» Kollegin. Sie sei bereits während seiner Anfangszeit als Schauspieler eine seiner ersten Kolleginnen gewesen. Für ihn schliesse sich deswegen ein Kreis. Generell finde er polizeiliche Ermittlungen in alten, ungeklärten Kriminalfällen wieder aufzunehmen, faszinierend: «Dieses besondere Konzept hat mich von Anfang an überzeugt!»