«Melrose Place»-Star Courtney Thorne-Smith lässt sich scheiden

Der Scheidungsantrag liest sich offenbar ganz so, wie es in Hollywood häufig üblich ist. Unter Berufung auf die in der Traumfabrik oftmals zitierten «unüberbrückbaren Differenzen» hat Courtney Thorne–Smith (57) die Scheidung eingereicht. Das berichtet das US–Magazin «People», das Einsicht in die Unterlagen habe.