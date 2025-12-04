«Menschen, Bilder, Emotionen»: So tickt Steffen Hallaschka privat

Er träumt nicht von «Wer wird Millionär?»

Nachdem er bereits zwei Sendungen von Günther Jauch übernommen hat, wird Hallaschka oft auch als potentieller Nachfolger von «Wer wird Millionär?» ins Spiel gebracht. Im Podcast mit Barbara Schöneberger erklärte er jedoch, dass er die Quizshow «sehr wahrscheinlich nicht machen» würde. Er glaube, dass die Sendung mit einem Jauch–Abschied «Geschichte sein» werde. Das sei «ein bisschen wie bei »Wetten, dass...?« ein »Erbe, an dem man schwer zu beissen hat«. Denn: »Das ist einfach die Sendung mit dem Jauch.« Aber das Thema stehe auch gar nicht an: »Er wird es ja hoffentlich noch eine lange Weile machen."