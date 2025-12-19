Mental Load an Weihnachten: So werden Frauen entlastet

Wie lassen sich diese Muster oder Erwartungshaltungen durchbrechen?

Hingsammer: Man muss realisieren, was man macht und überlegen, ob es Spass macht oder nicht. Man muss die Muster nicht durchbrechen, wenn man in dieser Organisationsrolle aufgeht und darunter nicht leidet. Dann ist es gut, zu erkennen: Ich leiste viel in diesem Bereich und mein Partner in einem anderen. Wenn es mich aber belastet und ich es als unfair empfinde, sollte ich es ausstreiten. In vielen Beziehungen ist Streit etwas Bedrohliches. Aber wenn man mit dem Partner diskutieren kann, sollte man das tun. Streiten ist ein Katalysator für Veränderung. Ausserdem kann man sich schon im November zusammensetzen und zusammentragen, was zu organisieren ist. Dann überlegt man: Was davon willst du übernehmen und was mache ich?