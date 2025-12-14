Meryl Streep: Bei «Der Teufel trägt Prada 2»-Dreh war sie «fabelhaft»

Die Nervosität verflog schnell

Dann wurde der «Leftovers»–Star ernster und beschrieb, wie es wirklich war, mit der dreifachen Oscargewinnerin zusammenzuarbeiten. Es verstehe sich von selbst, dass Streep ein absoluter Profi sei, erklärte er. Nach wenigen Minuten anfänglicher Nervosität habe er schnell erkannt, dass er es schlicht mit einer aussergewöhnlich talentierten Kollegin zu tun habe. Diese Erkenntnis habe das gemeinsame Arbeiten regelrecht «aufregend» gemacht, so Theroux.