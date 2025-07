Meryl Streep dreht «Der Teufel trägt Prada 2» in New York

Erste Details zur Handlung bereits bekannt

Die Produktion von «Der Teufel trägt Prada 2» hat Ende Juni 2025 begonnen. Der Film soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen – also 20 Jahre nach dem ersten Teil. Neben Anne Hathaway und Meryl Streep werden auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) wieder dabei sein. Einige Details zur Handlung sind auch schon bekannt: Laut einer Pressemitteilung von 20th Century Studios kämpft Miranda Priestly in der Fortsetzung gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton (Blunt) auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus–Werbeagentur ist.