Meryl Streep: So kam es zu ihrem Gastauftritt bei «Der Astronaut»

«Als wir am Set waren, haben wir selbst jede Menge alberne Stimmen nachgemacht», sagte Chris Miller zu «Entertainment Weekly». «Wir haben Leute aus der Crew gebeten, Stimmen zu imitieren, nur um Ryan zum Lachen zu bringen und den Figuren etwas zu geben, worauf sie reagieren konnten», so der «Lego Movie»–Regisseur weiter. Auch Ryan Goslings Töchter Esmeralda (11) und Amada (9) , die er mit Eva Mendes (52) hat, halfen als Sprecherinnen aus.