Metal, Elektro, Hip-Hop: Die Festivals für Genre-Liebhaber

Metal und Rock

Zwei Festivals feiern 2025 ein Jubiläum: Während Rock am Ring sein 40–jähriges Bestehen feiert, wird Rock im Park 30 Jahre alt. Beide finden wie gewohnt zeitgleich statt. Vom 6. bis 8. Juni sollen Fans 100 Acts auf vier Bühnen erleben können. Mit dabei sind etwa: Rise Against, Bullet For My Valentine, Weezer, The Prodigy und Powerwolf.