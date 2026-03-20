Mette-Marit über Jeffrey Epstein: «Er war so manipulativ»

Mette–Marit: «Ich wurde manipuliert»

Zum Kontaktabbruch führte Mette–Marit weiter aus: «Es sind Informationen, die einem zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen. Ich glaube, heute sehe ich viel deutlicher, wie sehr ich manipuliert wurde. Dann hörte ich noch ein paar Gerüchte, dass er kein guter Mensch sei. Niemals, dass er ein Täter sei, sondern dass er kein guter Mensch sei.» Nach dem Ende ihrer freundschaftlichen Beziehung und dem Wissen über Epstein wollte Mette–Marit deshalb auch nicht, dass Menschen von ihrem Kontakt wussten. Auch 2019 hatte sie sich nicht geäussert. Einerseits wollte sie ihr Privatleben schützen, andererseits räumte Mette–Marit ein, dass sie über den Aufenthalt in Palm Beach informieren hätte müssen. «Ein Grund dafür, dass wir das nicht getan haben, war schlichtweg, dass ich selbst Schwierigkeiten hatte, das zu verarbeiten.»