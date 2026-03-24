Mette-Marit zeigt sich überraschend beim belgischen Staatsbesuch

Königshaus–Expertin Tove Taalesen freute sich laut «Dagbladet» über die Anwesenheit der Kronprinzessin bei dem offiziellen Termin mit den belgischen Royals: «Ich finde es einfach fantastisch, dass die Kronprinzessin heute so gut in Form ist, dass sie die Audienz im Schloss mitmachen kann.» Es sei erfreulich, von Bildern mit Sauerstoffgerät zu einem Auftritt zu kommen, bei dem sie gemeinsam mit dem Rest der Königsfamilie im Schloss repräsentieren kann.