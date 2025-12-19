Mette-Marits schwerstes Jahr liegt vor ihr

Zu den Anklagepunkten zählen ausserdem der Missbrauch einer früheren Partnerin, Verstösse gegen Kontaktverbote gegenüber einer weiteren ehemaligen Partnerin sowie das heimliche Filmen der Genitalien mehrerer Frauen ohne deren Wissen oder Zustimmung. Die mutmasslichen Vergewaltigungen sollen sich zwischen 2018 und 2024 ereignet haben, eine davon laut NRK sogar nach seiner Festnahme.