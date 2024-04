Micaela Schäfer: Die «Nacktschnecke» ist jetzt CDU-Mitglied

Micaela Schäfer für strenge Sozialpolitik

Am Parteiprogramm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands reizt die Profi–Exhibitionistin anscheinend auch, dass diese in sozialen Fragen harte Kante zeigt und sich erst kürzlich für eine Reform des Bürgergeldes und einen strikteren Umgang mit arbeitsunwilligen Sozialleistungsempfängern aussprach. «Mir ist wichtig, dass die Arbeitslosenquote sinkt», so die umtriebige Erotik–Unternehmerin. «Es gibt genug Arbeitslose, die den Fachkräftemangel ausgleichen könnten. Da muss mehr Druck reinkommen.»