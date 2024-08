«Micha denkt gross» mit Charly Hübner: Impro-Stars erobern das Kino

Darum geht's in «Micha denkt gross»

Micha (Charly Hübner) hatte seine Heimatgemeinde Klein–Schappleben in Sachsen–Anhalt früh verlassen, um in Berlin ein Gaming–Startup zu gründen. Es wurde ein grosser Erfolg. Nachdem er dann aber eine zweite Neugründung in Berlin an die Wand gefahren hat und sich aus dem Burnout herauskämpfen musste, will der «Visionär und Founder» es jetzt auf dem Land nochmal wissen. Bei einer Bürgerversammlung in seiner Heimatgemeinde stellt Micha seine Pläne für das alte Hotel seiner verstorbenen Eltern vor.