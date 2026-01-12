Michael Ballack: Erstes gemeinsames Foto mit Söhnen und Freundin

Ex–Fussballnationalspieler Michael Ballack (49) hat zum Jahresauftakt Japan erkundet. Und das nicht allein: Neben Aufnahmen von Tempeln und Marktständen springt vor allem ein Bild ins Auge. Darauf ist er erstmals zusammen mit seinen Söhnen und seiner Freundin Sophia Schneiderhan zu sehen.
«Fantastisches Japan–Erlebnis»
Im Jahr 2022 hatte Ballack die Beziehung zu dem Model öffentlich gemacht. Seitdem postet er hin und wieder Schnappschüsse von gemeinsamen Aktivitäten. Im Mai 2025 gab es dann den ganz grossen Auftritt: Das Paar besuchte gemeinsam die amfAR Gala in Cannes. Schneiderhan strahlte an der Seite der Fussballlegende in einem edlen, schwarzen Abendkleid mit hohem Beinschlitz.
Zum neuen Jahr gönnte sich Ballack mit seinen Liebsten nun eine besondere Reise. Wie er auf seinem Instagram–Account verriet, besuchte die Patchwork–Familie Asien. «Fantastisches Japan–Erlebnis», schrieb der 49–Jährige auf Englisch und liess in den Hashtags noch wissen, dass die kleine Reisegruppe die Städte Tokio und Niseko besuchte. Auf mehreren Bildern ist er glücklich mit Sophia Schneiderhan zu sehen, aber auch zusammen mit seinen Söhnen Jordi (20) und Louis Ballack (24). Und dann gibt es noch ein Bild, auf dem alle vier vor einem Tempel posieren. Ballack legt darauf seinen Arm um seine Freundin, neben ihm blicken seine Söhne in die Kamera. Das Familienbild stellt eine Premiere dar.
Seine Ex–Frau Simone Ballack bereitet sich derweil auf das Dschungelcamp vor
Von 2008 bis 2012 war der frühere Fussballprofi mit Simone Ballack (49) verheiratet. Die beiden bekamen drei Söhne. Emilio verunglückte 2021 im Alter von 18 Jahren tödlich bei einem Quad–Unfall in Portugal.
Während Michael Ballack das neue Jahr mit einer Japan–Reise beginnt, bereitet sich auch seine Ex–Frau auf ein grosses Abenteuer in der Ferne vor: Sie nimmt an der Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teil, die ab 23. Januar täglich bei RTL zur Primetime läuft. Für ihre Zeit im australischen Dschungel hat sie sich unter anderem mit Eisbaden im Starnberger See fit gemacht, wie sie in einem Video auf Instagram zeigte. Dazu schrieb sie: «Baden im Starnberger See bei zwei Grad... Soll ja gesund sein.»