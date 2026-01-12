Michael Ballack: Erstes gemeinsames Foto mit Söhnen und Freundin

Zum neuen Jahr gönnte sich Ballack mit seinen Liebsten nun eine besondere Reise. Wie er auf seinem Instagram–Account verriet, besuchte die Patchwork–Familie Asien. «Fantastisches Japan–Erlebnis», schrieb der 49–Jährige auf Englisch und liess in den Hashtags noch wissen, dass die kleine Reisegruppe die Städte Tokio und Niseko besuchte. Auf mehreren Bildern ist er glücklich mit Sophia Schneiderhan zu sehen, aber auch zusammen mit seinen Söhnen Jordi (20) und Louis Ballack (24). Und dann gibt es noch ein Bild, auf dem alle vier vor einem Tempel posieren. Ballack legt darauf seinen Arm um seine Freundin, neben ihm blicken seine Söhne in die Kamera. Das Familienbild stellt eine Premiere dar.