Michael Bully Herbig: Das plant er nach «Kanu des Manitu»

Vor dem Kinostart von «Das Kanu des Manitu» im Sommer dieses Jahres war nicht unbedingt klar, ob die späte Fortsetzung des Mega–Erfolgs «Der Schuh des Manitu» das deutsche Kinopublikum immer noch begeistern würde. Mittlerweile steuert die Western–Parodie, die die Fan–Lieblinge Michael Bully Herbig (57), Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) vor und hinter der Kamera vereint, langsam aber sicher auf die Marke von fünf Millionen Kinozuschauerinnen und Zuschauer zu. Im Interview mit der «Bild am Sonntag» haben die drei Drehbuchautoren und Hauptdarsteller jetzt auch über eine mögliche Fortsetzung gesprochen.