Michael Bully Herbig: Zum Geburtstag gibt es das «Manitu 2»-Plakat

Bereits am Vortag hatte der Schauspieler, Regisseur und Produzent angekündigt, dass es am Dienstag «was geben» werde. In den Hashtags verwies er auf den Filmtitel und eine Überraschung, woraufhin Follower über einen zweiten Trailer mutmassten. Ausgerechnet an seinem 57. Geburtstag liess Herbig die Katze dann aus dem Sack. Auf seinem Instagram–Account schrieb er: «Grosse Freude! Herzlichen Dank für die lieben Geburtstagsgrüsse! Ich hab‹ auch was für Euch: Das hochoffizielle Filmplakat zu ›Das Kanu des Manitu'». Weiter betonte er noch: «Ich stoss mit Euch an!»