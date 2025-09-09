Michael Caine: Für diesen Film will er aus dem Ruhestand zurückkehren

Im Oktober 2023 gab Michael Caine (92) seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft bekannt. «Ich sage immer wieder, dass ich in den Ruhestand gehen werde. Nun ist es so weit», sagte er damals der BBC. Ziemlich genau zwei Jahre später folgt offenbar die Kehrtwende. Laut «Variety» soll der Schauspielveteran für die Fortsetzung einer seiner Filme von 2015 zurückkehren: «The Last Witch Hunter» mit Vin Diesel (58).