Michael Douglas: Überraschung bei Festival in Tschechien

Besonders bewegend war sein Dank an seinen verstorbenen Vater Kirk Douglas (1916–2020). «Ich muss meinem Vater Kirk dafür danken, dass er die Rechte an dem Buch erworben hat», erklärte Douglas laut dem Branchenblatt. «Er versuchte jahrelang, daraus einen Film zu machen, und er konnte es nicht. Als er es verkaufen wollte, bin ich eingesprungen und sagte: ‹Dad, bitte, bitte verkauf es nicht.› Ich hatte nie daran gedacht, Produzent zu werden, aber ich liebte dieses Projekt so sehr.»